Российский врач предупредил о последствиях пикника для здоровья

Россиян, которые отправятся на пикник в грядущие майские выходные, могут поджидать различные опасности: от порезов битым стеклом до ожогов при приготовлении шашлыка. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

Чтобы предотвратить ожоги во время пикника, нужно максимально обезопасить место приготовления еды, напомнил медик. «Обязательно использовать безопасные мангалы, обязательно пользоваться безопасными средствами для розжига, не вспыхивающими, а слаботлеющими, с низкой интенсивностью горения», — подчеркнул он.

Кроме того, как отметил врач, нужно проследить за детьми, чтобы те не подходили к огню и не брали в руки жидкость для розжига. По словам эксперта, бывали случаи, когда дети без ведома родителей выливали жидкость в огонь и получали серьезные ожоги.

Специалист также напомнил об опасности необорудованных зон: по его словам, там легко можно получить порезы от битого стекла и арматуры. Опасно также запускать воздушных змеев и рыбачить вблизи линии электропередач (ЛЭП). Если веревка от змея или удочка зацепится за ЛЭП, можно получить тяжелую электротравму.

Как подчеркнул Давыдов, опасно находиться в компании выпивших людей из-за иногда непредсказуемых перемен в их поведении. Вредно и долго стоять под солнцем, в этом случае у человека может возникнуть тепловой удар. При возникновении симптомов этого заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу, подытожил эксперт.

Ранее врач Андрей Тяжельников предупредил россиян об опасности пикников весной. По его словам, нельзя сидеть на холодной земле. Переохлаждение может вылиться в цистит или другие болезни мочевыделительной системы.