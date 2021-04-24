Врач предупредил россиян об опасности пикников весной

Врач Андрей Тяжельников предупредил россиян об опасности пикников весной. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы рассказал РИА Новости.

По его словам, сидеть на голой земле или покрывале весной опасно. Он отметил, что земля в это время года все еще остается холодной и влажной, несмотря на теплую погоду. Специалист рассказал, что из-за переохлаждения может ослабнуть иммунитет, и таким образом пикник может окончиться циститом или другими заболеваниями мочеполовой системы. При этом врач добавил, что из-за ослабленного иммунитета повышается и вероятность заразиться коронавирусом.

Эксперт советует сидеть во время пикника на специальных туристических ковриках или приспособлениях. Также, согласно его словам, важно одеваться по сезону и не оголять поясницу или область малого таза.

Ранее российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал важные симптомы, указывающие на сниженный иммунитет. По словам Болибока, стоит насторожиться, если одно и то же заболевание возвращается с короткой периодичностью. Он добавил, что появление какого-либо хронического заболевания также может указывать на проблемы с иммунитетом. В качестве примера Болибок привел герпес и молочницу.