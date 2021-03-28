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Уролог заявил об эпидемии половой инфекции в России

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Фото: Reuters

В России началась эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерии Mycoplasma genitalium. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил уролог Евгений Греков.

«В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие», — заявил уролог.

Греков подчеркнул, что заражение проявляется через гонорею, выделение гноя из уретры и цистит. «Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками. Проверяйте половых партнеров, потому что сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась», — посоветовал он.

В ноябре 2020-го в Минздраве объявили о повышении сексуальной активности россиян в пандемию коронавируса.

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