Уролог заявил об эпидемии половой инфекции в России

В России началась эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерии Mycoplasma genitalium. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил уролог Евгений Греков.

«В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие», — заявил уролог.

Греков подчеркнул, что заражение проявляется через гонорею, выделение гноя из уретры и цистит. «Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками. Проверяйте половых партнеров, потому что сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась», — посоветовал он.

В ноябре 2020-го в Минздраве объявили о повышении сексуальной активности россиян в пандемию коронавируса.