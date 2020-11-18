В Минздраве рассказали о сексуальной активности россиян в пандемию

В России во время пандемии коронавируса резко увеличились продажи презервативов. Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин связал это с тем, что сексуальная активность россиян повысилась, несмотря на риск заражения COVID-19. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 18 ноября.

«Люди в принципе не воздерживаются, даже те, кто опасается и боятся за свое здоровье, воздержания как такового нет, скорее, наоборот», — отметил Аполихин.

Заведующий кафедрой урологии и андрологии МГУ Армаис Камалов, в свою очередь, отметил что высокий уровень тестостерона у мужчин повышает риск заболеваемости. Данных о влиянии вируса на уровень тестостерона при этом пока нет, добавил он.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. Также он рассказал, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза.

Рост продаж презервативов во время самоизоляции, в свою очередь, произошел из-за стремления жителей страны делать запасы, отмечал в интервью «Ленте.ру» сексолог, психотерапевт, президент общественной организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук, комментируя данные DSM Group о росте продаж презервативов на 30 процентов в марте и статистику Durex о снижении сексуальной активности людей во всем мире. При этом он признал, что у гармоничных пар секса действительно стало больше.