Врач дал советы по выбору одежды на пикник

На пикник следует одеваться по погоде и не ограничиваться одним комплектом вещей, об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов, пишет РИА Новости.

Врач напомнил, что майская погода неустойчивая, и солнце может в короткий срок смениться дождем. «Одежду нужно с собой брать на все случаи этой погоды, не ограничиваться одним комплектом одежды, потому что может быть жарко, а в следующую минуту — пойти холодный дождь или град», — добавил специалист.

Давыдов порекомендовал выбирать место для пикника в не сильно продуваемых местах, поскольку ветер быстро принесет холод при смене погоды. Он также посоветовал не находиться подогу вблизи водоемов, чтобы не замерзнуть на влажном и прохладном воздухе, а для приема пищи выбирать беседки, домики или другие укрытия.

Врач добавил, что не следует располагаться под линиями электропередач, поскольку провода можно задеть при запуске летательных устройств и активных игр с мячом. Кроме того, следует помнить, что в мае начинаются грозы, от них нельзя укрываться вблизи высоких металлических объектов, под деревьями или в строениях без громоотвода.

Ранее Петр Давыдов рассказал, что россиян, которые отправятся на пикник в грядущие майские выходные, могут поджидать различные опасности: от порезов битым стеклом до ожогов при приготовлении шашлыка. Специалист посоветовал обезопасить место для приготовления еды, выбирать оборудованные места и следить за детьми во время отдыха.