Российский врач оценил вероятность запоя после перенесенного коронавируса

После перенесенного коронавируса человек не сможет пить много алкоголя, так как у его организма не будет на это сил. Так вероятность запоя оценил российский врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев, передает NEWS.ru.

По словам Лазарева, у многих людей после COVID-19 развивается постковидный синдром, проявляющийся в повышенной утомляемости, может возникнуть депрессия.

«В таком случае у организма нет ресурса даже в запой уйти. Поэтому такие россияне сразу попадают к врачам в плачевном состоянии. Ведь их организм истощен после COVID-19», — сказал медик. Он напомнил, что проблемы нельзя решить алкоголем.

В декабре 2020 года Лазарев предупредил, что употребление алкоголя после коронавируса может привести к проблемам со здоровьем. Даже легкое похмелье для перенесших коронавирусную инфекцию опасно, в некоторых случаях возможна инвалидизация или смерть. Это связано с тем, что болезнь способствует образованию тромбов, и спиртное увеличивает вероятность отрыва одного из них.