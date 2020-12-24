Россия
 
Последние новости
Кремль оценил вероятность «смертельного удара» США по «Северному потоку-2»
Украина ответила на обвинения Лукашенко в призывах «душить» Белоруссию
Православный храм в России продали на «Авито»
Харламов рассказал о катании по полу казино в трусах из-за сильнейшей боли
Путин рассказал о работе за полночь с Мишустиным
В России сменился самый богатый человек страны
Россиянин в парике и бронежилете напал с револьвером на полицейских
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2021 году
Галь Гадот прокомментировала требования заменить ее темнокожей актрисой
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности алкоголя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Употребление алкоголя людьми, переболевшими COVID-19, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев рассказал NEWS.ru.

По его словам, даже легкое похмелье для перенесших коронавирусную инфекцию опасно, в некоторых случаях возможна инвалидизация или смерть. Это связано с тем, что болезнь способствует образованию тромбов, и спиртное увеличивает вероятность отрыва одного из них.

«Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью», — предупредил медик.

Ранее диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян с коронавирусом от употребления спиртного на Новый год. Она отметила, что алкоголь ухудшает здоровье, сжижает кровь и ведет к интоксикации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи рассказали, чем похмелье опасно для переболевших COVID-19
Главный нарколог Минздрава рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус
Врач назвала запрещенные при COVID-19 продукты новогоднего стола