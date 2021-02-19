Нарколог перечислил четыре меры для борьбы с алкоголизмом в России

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн перечислил четыре меры для борьбы с алкоголизмом в России. Об этом он заявил в комментарии РБК.

Так, он назвал правильными дополнительные ограничения на время продажи алкоголя, введенные в ряде регионов, в частности в Забайкальском крае. «Никто не говорит о "сухом законе", но дополнительно регулировать продажу крепкого алкоголя было бы хорошо для страны», — сказал специалист. Он напомнил, что подобные меры вводились весной 2020-го в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

Другим способом для снижения уровня употребления спиртного он назвал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. Кроме того, торговля алкоголем должна происходить в специализированных супермаркетах.

Еще одной регулирующей мерой может быть цена на алкоголь, которая не должна быть слишком доступной, добавил Брюн. По его словам, если бы местные муниципальные власти внедрили такие ограничительные меры, они могли бы получить положительные результаты в самые короткие сроки.

17 февраля в Забайкальском крае время сократили на два часа продажу алкоголя в розничных магазинах. Раньше закон запрещал продавать спиртные напитки с 23:00 до 8:00 часов, теперь купить алкоголь нельзя будет с 23:00 до 10:00.

В сентябре 2020-го Брюн рассказал, что в России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет. Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет — от пяти до десяти.