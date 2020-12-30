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В Минздраве описали опасность детского шампанского

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Детское шампанское может спровоцировать алкоголизм. Опасность напитка описал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, в дошкольном возрасте происходит первичное научение и импринтинг, поэтому ребенку, которому в раннем возрасте давали детский алкоголь, потом сложно будет объяснить вред спиртных напитков. «Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка. Но (...) вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации», — объяснил Брюн.

Эксперт Минздрава напомнил, что около 10-20 процентов детей — носители генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. В связи с этим реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям. Он призвал не смешивать взрослые и детские традиции. «Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», — сказал он.

Так, заменить детское шампанское можно заменить газировкой вроде «Байкала», «Буратино», «Дюшеса» или сладким морсом. Однако, по мнению Брюна, употреблять газировку не стоит каждый день. «Удовольствия должны быть редкими, тогда это настоящие удовольствия и человек в полной мере может их оценить», — заключил он.

Ранее член Общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал запретить детское шампанское. По его мнению, во время новогодних застолий родители, зачастую сами того не осознавая, вовлекают детей в процесс распития спиртных напитков. Наличие детского шампанского на семейных праздниках «размывает границу дозволенного от недозволенного» у несовершеннолетних, отметил он.

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