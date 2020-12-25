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В России предложили запретить детское шампанское

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

В России предложили запретить детское шампанское. Об этом заявил член Общественной палаты России, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

Хамзаев обратился в Минпромторг с просьбой запретить производство и продажу данного напитка и другой имитирующей алкоголь детской продукции. По его мнению, во время новогодних застолий родители, зачастую сами того не осознавая, вовлекают детей в процесс распития спиртных напитков. Он отмечает, что наличие детского шампанского на семейных праздниках «размывает границу дозволенного от недозволенного» у несовершеннолетних.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России 75 процентов мужчин умирают по причинам, связанным с потреблением алкоголя.

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