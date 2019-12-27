Названо лучшее шампанское

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование российских игристых вин популярных брендов: «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо», «Левъ Голицынъ», «Российское» и «Дербентское». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что шампанское «Российское» изготавливается путем вторичного брожения, что не предусмотрено классической технологией изготовления игристых вин. «Сделанные таким способом вина не относятся к игристым, а считаются газированными, шипучими или искристыми», — уточнила эксперт союза Анна Плахотник. Также специалистам не понравился вкус «Российского» шампанского.

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В итоге к покупке рекомендовали шампанское «Новый Светъ», «Абрау-Дюрсо» и «Дербентское». В список товаров с замечаниями попал «Левъ Голицынъ» из-за возможной примеси невиноградного спирта.

Ранее в декабре «Росконтроль» озвучил итог проверки детского шампанского. В двух образцах (Disney / «Микки Маус и друзья» и Disney Cars) обнаружено присутствие фосфата, не указанного в составе, в следовом количестве. Также в напитках Joy party и Disney Cars содержатся консерванты: сорбиновая кислота в первом и бензойная во втором.

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