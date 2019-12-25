Названо лучшее детское шампанское

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование детского шампанского популярных российских брендов. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию пяти торговых марок: Disney / «Микки Маус и друзья», Disney Cars, Fine life, Joy party и «Веселый круг». Программа испытаний включала в себя более 40 параметров качества и безопасности, среди которых физико-химические показатели, содержание консервантов и красителей и соответствие состава маркировке.

Все микробиологические показатели участников теста — в порядке: ни бактерий, ни плесени не обнаружено. Подсластителей и красителей, которые могут быть опасны для детей, экспертиза также не выявила.

В двух образцах (Disney / «Микки Маус и друзья» и Disney Cars) обнаружено присутствие фосфата, не указанного в составе, в следовом количестве. Также в напитках Joy party и Disney Cars содержатся консерванты: сорбиновая кислота в первом и бензойная во втором. Производитель указал эти компоненты в маркировке, так что нарушением их наличие не является.

По итогам экспертизы Fine life и «Веселый круг» занесены в список товаров с замечаниями из-за слишком низкого содержания яблочного сока, остальные образцы соответствуют заявленным свойствам и требованиям безопасности, поэтому могут быть рекомендованы к покупке.

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