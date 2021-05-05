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Диетолог назвала приводящие к заболеваниям сердца продукты

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Фото: Pixabay

Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты, которые являются провокаторами заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет Nation News.

По ее словам, риск заболеваний сердца можно значительно снизить с помощью поддержки правильного питания и здорового образа жизни. Кроме того, несбалансированное питание может стать причиной развития болезней сердца. Так, злоупотребление жирными сортами мяса может привести к потере эластичности сосудов и повышению риска тромбоза.

«Питание естественным образом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также влияет на кровь и ее состав», — отметила специалист. По ее мнению, если долго питаться несбалансированно, это может сказаться на организме так, что будет развиваться тромбоз.

Самым главным провокатором является жареное мясо. Дюваль подчеркнула, что от употребления красного мяса нужно отказаться тем, кто уже имеет проблемы с сосудами и сердцем. «Жирная белковая пища, например всеми любимые шашлыки, способствует закупорке сосудов», — заключила диетолог.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная раскрыла способы избежать переедания во время майских праздников. По ее словам, праздничный стол не должен быть перегружен жирными и мясными блюдами. Она посоветовала разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами.

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