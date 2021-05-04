Диетолог перечислила полезные альтернативы мясу

Врач-диетолог Зухра Павлова перечислила альтернативы мясу, которые позволяют оставаться здоровым и улучшить качество жизни. В своем Instagram-аккаунте она отметила, что некоторые люди по разным причинам отказываются от мясных продуктов и дала рекомендации, как обеспечить организм необходимыми веществами.⠀

«Есть или не есть мясо — ваше право. Но если вы хотите сохранить здоровье, то нужно компенсировать дефициты, возникающие при таком варианте питания — железа, фолиевой кислоты (В9) и В12», — пояснила специалист.

Павлова порекомендовала увеличить количеств белка растительного или животного происхождения, который отказавшийся от мяса человек себе позволяет. Например, это может быть творог, яйца или рыба.

Диетолог также отметила проблему появления прыщей. По ее словам, их возникновение может быть следствием железодефицита и нарушения баланса стероидных гормонов, прежде всего дигидротестостерона. Она порекомендовала обратиться к эндокринологу.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная раскрыла способы избежать переедания во время майских праздников. По ее словам, праздничный стол не должен быть перегружен жирными и мясными блюдами. Она посоветовала разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами.