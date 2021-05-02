Диетолог раскрыла неожиданные причины набора лишнего веса

Врач-диетолог, специалист по ЛФК Ольга Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда» раскрыла неожиданные причины набора лишнего веса.

По словам специалиста, употребление неограниченного количества ягод может привести к набору лишнего веса. При этом она напомнила, что ягоды являются источником витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса можно спокойно употреблять их в неограниченном количестве.

Также диетолог отметила, что человек теряет вес в случае, если есть разница по калоражу в сторону плюса. То есть, если человек употребляет больше, чем расходует, то у него это откладывается в жиры, а если столько же, то происходит стагнация в организме.

В то же время диетолог напомнила, что существуют продукты, с которыми невозможно набрать лишний вес. К ним относятся зелень, огурцы и помидоры.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об опасности обезжиренных продуктов. По ее словам, люди часто думают, что обезжиренные продукты можно есть в большом количестве. Однако это не так, поскольку важно и количество съеденного, а не только проценты жира.