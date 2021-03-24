Диетолог объяснила связь стресса с ожирением

Уровень стресса способен влиять на набор веса, заявила врач-диетолог Анна Белоусова, передает телеканал «Звезда». По ее словам, одни заедают стресс, другие теряют аппетит, когда очень сильно волнуются.

«У любого живого существа реакция на стресс — практически полностью переключение на работу сердечно-сосудистой системы, мышц и абсолютно не нужна работа пищеварительной системы», — рассказала диетолог.

Основной причиной набора веса при стрессе становится неправильная реакция организма на него, люди воспринимают ее как нормальную. «Наши вкусовые сосочки не воспринимают вкус. Некоторые люди их стимулируют сладким, соленым или гиперострым», — добавила диетолог.

Ранее научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян назвала продукты, стимулирующие выработку серотонина, способные улучшить настроение. К таковым относятся относятся шоколад, бананы, сыры. Она также посоветовала правильно питаться и заниматься спортом, который также улучшает настроение, налаживая кровообращение.