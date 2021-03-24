Диетолог предупредила об опасности свежего хлеба

Свежий хлеб опасен, так как обладает более высокой кислотностью, чем черствый. Он может быть вреден для людей с проблемами ЖКТ. Об этом в эфире радио Sputnik предупредила диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.

«При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни», — посоветовала врач.

Она пояснила, что по мере зачерствения хлеба меняется его структура. С точки зрения пользы для желудка лучше есть вчерашний хлеб или сухари, добавила эксперт. Кроме того, приятный вкус свежего хлеба — это скорее его недостаток, чем достоинство, ведь из-за этого свежего хлеба хочется съесть больше.

Ранее диетолог Андрей Бобровский раскрыл секрет полезного завтрака. «Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые: это любой гарнир, каша, хлеб, еще одну четверть — мясные или белковые продукты», — сказал специалист.