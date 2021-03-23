Диетологи рассказали о повышающих настроение продуктах

Продукты, стимулирующие серотонин, способны улучшить настроение, сообщила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян в беседе с «Известиями».

К таким продутым относятся шоколад, бананы, сыры. «Но для хорошего самочувствия и настроения совсем не нужно упираться в определенный продукт», — отметила специалист. Она посоветовала правильно питаться и заниматься спортом, который также улучшает настроение, налаживая кровообращение.

Врач-диетолог Дарья Русакова, в свою очередь, добавила, что потреблять такие продукты нужно в меру. Так, количество сладкого не должно превышать 20–30 граммов за прием. «Желательно принимать их в первой половине дня. Если мы говорим о шоколаде или тех же финиках и сухофруктах, то в этих продуктах помимо полезных стимуляторов настроения и иммунитета есть еще и простые сахара, которые мы стараемся в нашем питании ограничивать», — пояснила она.

По словам врача-диетолога Наталии Герасимовой, многие поднимающие настроение продукты могут содержат вредные для здоровья добавки. «В частности, продукты с высоким содержанием глютамата натрия, который вызывает не только позитивные эмоции, но и некую эмоциональную привязанность к такой еде. Например, к таким продуктам относится колбаса», — отметила она.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, улучшающие работу головного мозга и позволяющие поддерживать мыслительные способности в хорошем состоянии. По его словам, наиболее положительный эффект на клетки мозга оказывает жирная морская рыба, наподобие лосося или скумбрии. «Там много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для построения мембран нервных клеток», — сказал Гинзбург.