Диетолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об опасности обезжиренных продуктов в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, люди часто думают, что обезжиренные продукты можно есть в большом количестве. Однако это не так, поскольку важно и количество съеденного, а не только проценты жира. Специалист призвала не увлекаться такими продуктами, так как это ведет к перееданию.

Когда происходит процесс обезжиривания, продукт может терять вкусовые качества, а также изменяется его консистенция, отметила Дианова. Она подчеркнула, что компенсировать это приходится за счет различных добавок. Так, например, натуральные жиры иногда заменяют растительными, которые могут содержать трансжиры. Диетолог добавила, что в такие продукты могут добавляться сахар, соль, крахмал, усилители вкуса, из-за чего их длительное потребление может стать причиной проблем со здоровьем.

«Со временем избыточное количество добавок влияет на кишечник, на красоту, чистоту кожных покровов. По УЗИ могут быть реактивные панкреатиты, когда явного нарушения функций нет, но есть изменения поджелудочной. Это и набор веса, когда человек не ест явно сладкий продукт, но ест много псевдопродуктов», — сказала специалист.

Врач порекомендовала тем, кто хочет сократить потребление жира, употреблять исходно натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой.

Ранее диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха заявила, что один из популярных способов похудеть к лету — монодиета — несет в себе опасность. Она объяснила, что такое питание повышает уровень стресса. Кроме того, из-за значительного дефицита калорий может произойти потеря мышечной и костной массы, нарушение синтеза гормонов.