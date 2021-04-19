Диетолог назвала разрушающие организм продукты

Конфеты и сладкие напитки могут разрушать организм человека. Такие опасные продукты назвала диетолог Елена Кален, передает РИА Новости.

По ее словам, это не только источник «пустых калорий», но также и основная причина ожирения. Высокий уровень сахара в крови провоцирует диабет, а также ухудшает состояние кожи, считает специалист.

Разрушить организм способно и мясо, при чрезмерном его употреблении нередко развивается диспепсия — нарушение нормальной работы желудка, которое сопровождается избыточным газообразованием и метеоризмом.

Навредить организму может и алкоголь. Даже небольшое его количество способно вызвать преждевременное старение и заболевания сосудов. Кален также назвала опасным кофе. Регулярное употребление этого напитка приводит к преждевременному старению и заболеваниям печени.

Ранее диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха заявила, что один из популярных способов похудеть к лету — монодиета — несет в себе опасность. Она объяснила, что такое питание повышает уровень стресса. Кроме того, из-за значительного дефицита калорий может произойти потеря мышечной и костной массы, нарушение синтеза гормонов.