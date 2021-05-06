В России выявили 7639 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 7639 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

По его информации, заболевших COVID-19 выявили в 83 российских регионах. Отмечается, что 13,4 процента обнаруженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2114), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (600). Меньше всего — в Магаданской области (4), Республике Алтай (2) и Еврейской автономной области (1).

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболели 4 855 128 человек. За сутки также выявлен 351 летальный исход, общее количество с начала пандемии составляет 112 246.

Суточный показатель выздоровлений составил 7788, общий — 4 472 338.

5 мая сообщалось о 7975 новых случаев коронавируса.