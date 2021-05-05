В России выявили 7975 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 7975 новых случаев коронавируса. С начала пандемии общее число составило 4 847 489. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

7975 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2432), Санкт-Петербурге (711) и Московской области (601). Меньше всего — в Магаданской области (3), Республике Алтай (3) и Еврейской автономной области (1).

За сутки выявлено 360 летальных исходов, общее количество с начала пандемии составляет 111 895.

Суточный показатель выздоровлений составил 7506, общий — 4 464 550.