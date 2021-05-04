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Мурашко предложил прививать пациентов от коронавируса перед выпиской

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил в добровольном порядке вакцинировать пациентов больниц от коронавируса перед выпиской. Его цитирует ТАСС.

«Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом», — подчеркнул Мурашко, добавив, что процесс вакцинации необходимо сделать максимально доступным для этих групп людей.

Как пояснил министр, через три недели после того, как выписывающегося пациента провакцинируют, его должны пригласить на повторную прививку в амбулаторий по месту жительства.

Мурашко также оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную. По его словам, решение о смягчении ограничений необходимо принимать с учетом обстановки в регионах страны.

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