Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над COVID-19

Пять регионов России близки к победе над коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», — сказал он. Министр отметил, что в некоторых регионах весьма успешно реализуются мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Ранее Мурашко заявил, что послабления для привитых от коронавируса невозможны. Нельзя делить общество, необходимо создать коллективный иммунитет к коронавирусу, сказал он, отметив, что активность вакцинации в стране сейчас высокая.

Сейчас в России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева.