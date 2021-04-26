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Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над COVID-19

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Пять регионов России близки к победе над коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», — сказал он. Министр отметил, что в некоторых регионах весьма успешно реализуются мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Ранее Мурашко заявил, что послабления для привитых от коронавируса невозможны. Нельзя делить общество, необходимо создать коллективный иммунитет к коронавирусу, сказал он, отметив, что активность вакцинации в стране сейчас высокая.

Сейчас в России разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева.

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