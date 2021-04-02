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Мурашко оценил действия завершивших операцию на сердце в горящей больнице врачей

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам, которые провели операцию на открытом сердце в горящем кардиологическом центре в Благовещенске. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщается на сайте Минздрава.

«Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в благовещенском кардиоцентре случился пожар. Загорелся второй, деревянный, этаж строения. Во время происшествия на операционном столе находились сразу два пациента, одного из них было невозможно эвакуировать. Врачи завершили сложную операцию на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование, несмотря на огонь.

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