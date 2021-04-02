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Стала известна возможная причина пожара в российском кардиоцентре

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Фото: МЧС РФ

Предварительной причиной пожара в кардиохирургическом корпусе Благовещенска могло стать нарушение в работе электропроводки. Об этом сообщает прокуратура Амурской области, передает РИА Новости.

«Прокуратура города Благовещенска проводит проверку по факту возгорания чердачного помещения клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в благовещенском кардиоцентре произошло возгорание — загорелся второй, деревянный, этаж строения. Всего из центра было эвакуировано порядка 100 человек, включая пациентов и медиков. В настоящее время возгорание локализовано на площади 1600 квадратных метров. По данным МЧС, в здании работают 59 человек и 28 единиц техники, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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