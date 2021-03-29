Россиянин погиб при взрыве газа в жилом доме Татарстана

В Татарстане в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме города Зеленодольска погиб один человек, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в результате взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, дом 39А.

Из-под завалов извлечена женщина, она госпитализирована. Один человек погиб.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 59 человек и 20 единиц техники, от МЧС России 33 человек и 10 единиц техники.

Ранее стало известно, что бытовой газ взорвался на третьем этаже дома №52 по улице Орловская в Екатеринбурге. Пожар не возник. Из здания эвакуировали 19 человек, в том числе четырех детей. «Из квартиры спасен один человек, его передали скорой помощи», — рассказал источник в экстренных службах.