Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв произошел в одной из квартир жилого дома в Екатеринбурге, сообщили источники URA.RU.

Пострадал мужчина 1970 года рождения. Он доставлен в ожоговый центр, у него обожжены 25 процентов тела. Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых рассказал E1.RU, что здание серьезных повреждений не получило, в квартире выбиты стекла. В помещении находились несколько человек, но пострадал только один.

Изначально рассматривалась версия о взрыве бытового газа. Приехавшая на место аварийная газовая бригада обследовала жилище, газовое оборудование и плита оказались в исправном состоянии. Запаха газа не было. Основной причиной происшествия теперь считается взрыв самогонного аппарата. «По предварительным данным, инцидент не носит криминального характера», — добавил Горелых. Полиция начала проверку.