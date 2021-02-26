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После взрыва в Нижнем Новгороде загорелся жилой дом

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Кадр: Telegram-канал BAZA

В Нижнем Новгороде после взрыва газа загорелся жилой дом. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС в пятницу, 26 февраля.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров и частичным обрушением», — сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели эвакуируют людей.

В региональном правительстве уточнили, что взрыв произошел в пристройке к зданию. Местная транспортная компания выделила автобусы для перевозки людей в ближайший пункт размещения — школу.

О взрыве стало известно ранее 26 февраля. Сообщалось, что ударной волной выбило стекла на припаркованных рядом автомобилях. По данным МЧС, взорвался бытовой газ на цокольном этаже здания, где находится суши-бар. Один человек пострадал, еще двое сотрудников кафе могут находиться под завалами.

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