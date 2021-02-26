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Стало известно о пострадавшем в результате взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

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Фото: Telegram-канал Readovka

Один человек пострадал в результате взрыва и пожара в кафе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе», — сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили агентству, что спасатели ищут людей под завалами.

О взрыве стало известно ранее, 26 февраля. Сообщалось, что ударной волной выбило стекла на припаркованных рядом автомобилях. По данным МЧС, взорвался бытовой газ на цокольном этаже здания, где находится суши-бар.

Предыстория: Возле метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
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