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Возле метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

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Продолжение: Стало известно о пострадавшем в результате взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Взрыв прогремел возле станции метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» в пятницу, 26 февраля.

Ударной волной выбило стекла на припаркованных рядом автомобилях. В МЧС отметили, что взорвался бытовой газ на цокольном этаже девятиэтажного здания, где находится суши-бар.

По данным ведомства, ЧП произошло на Мещерском бульваре в Канавинском районе. На месте происшествия работают спасатели, информации о пострадавших нет.

Ранее во Владикавказе прогремел мощный взрыв в здании торгового центра. Отмечается, что «от здания ничего не осталось».

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