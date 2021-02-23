На газопроводе в Оренбургской области прогремел взрыв

На федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области прогремел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сообщение о взрыве поступило в МЧС в 10:40. Прибывшие на место случившегося спасатели выяснили, что произошел порыв газопровода с последующим возгоранием. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов, это ответвление от газопровода Оренбург-Новопсков. Магистральный газопровод предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района и транспортировки газа в Казахстан, уточнили в пресс-службе.

На месте инцидента работают в том числе специалисты Минприроды области, газовики и экологи. Также в регионе началось заседание межведомственного штаба для выработки мер по ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор Денис Паслер.