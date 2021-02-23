Россия
 
Последние новости
В России за сутки умерли 417 пациентов с коронавирусом
В России впервые с октября выявили менее 12 тысяч новых случаев коронавируса
В Госдуме прокомментировали обвинения Панарина в избиении девушки
В Тбилиси начались задержания возле офиса оппозиционной партии
Российский врач назвала способ измерить давление без тонометра
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы 
Агент Панарина прокомментировал «лживые» обвинения в адрес хоккеиста
НАСА опубликовало звуки с поверхности Марса
Стало известно о волнении противников «Северного потока-2» из-за подхода Байдена
Новости партнеров
Прослушать новость

На газопроводе в Оренбургской области прогремел взрыв

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктория Гагкаева / РИА Новости

На федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области прогремел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сообщение о взрыве поступило в МЧС в 10:40. Прибывшие на место случившегося спасатели выяснили, что произошел порыв газопровода с последующим возгоранием. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов, это ответвление от газопровода Оренбург-Новопсков. Магистральный газопровод предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района и транспортировки газа в Казахстан, уточнили в пресс-службе.

На месте инцидента работают в том числе специалисты Минприроды области, газовики и экологи. Также в регионе началось заседание межведомственного штаба для выработки мер по ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор Денис Паслер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Луганске произошел взрыв на газораспределительном узле
Взрыв и пожар произошли на топливном складе в Красноярске
Мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе