В Луганске произошел взрыв на газораспределительном узле

Мощный взрыв на газораспределительном узле произошел на окраине Луганска, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления», — написал он. По его данным, взрыв произошел в районе Большой Вергунки.

По информации ТАСС, погибших и пострадавших в результате взрыва, по предварительным данным, нет. В МЧС ЛНР отметили, что «угрозы населению по внешним признакам нет».

В настоящее время специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, представители МВД и других силовых структур ЛНР.

В январе официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева обвинила Украину в организации теракта на газопроводе. По ее словам, взрыв на объекте произошел 15 января в районе 5:00 по местному времени (6:00 мск). Был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметра.