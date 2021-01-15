Луганск обвинил Киев в теракте на газопроводе

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева обвинила Украину в организации теракта на газопроводе, расположенном на неподконтрольной Киеву территории, передает РИА Новости.

«Начало 21 года увенчалось очередным террористическим актом со стороны Украины», — сказала Кобцева. По ее словам, взрыв на объекте произошел 15 января в районе 5:00 по местному времени (6:00 мск). Был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметра. Украинские власти или представители вооруженных сил пока никак не комментировали произошедшее.

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Ранее власти ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники на линии соприкосновения в Донбассе в нарушение условий перемирия, которое действует в регионе с 27 июля. Народная милиция республики утверждает, что украинские войска стягиваются в район села Троицкое.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.