В ЛНР прокомментировали подрыв трех украинских военных на собственной мине

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий прокомментировал гибель трех украинских военных, подорвавшихся на собственной мине в Донбассе. Его слова приводит Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Осадчий сообщил со ссылкой на разведданные, что военнослужащие подорвались на мине, установленной украинскими военными. По его словам, один военный погиб на месте, двое других — капитан и солдат — скончались от полученных ранений.

Он также сказал, что десантники во время передвижения забрели на минно-взрывные заграждения, не имея уточненных карт минных полей. В результате они подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ, заключил Осадчий.

Ранее 14 февраля сообщалось, что трое украинских военных подорвались в Донбассе и погибли. По данным командования оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины, инцидент произошел в районе поселка Новолуганское в зоне ответственности группировки во время перемещения военных по позициям. Причиной стало неизвестное взрывное устройство. Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных.

13 февраля в ЛНР сообщали о взрывах на позициях ВСУ в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Орехово и Новоалександровка. По информации Луганска, причиной стала работа саперов.

В последние месяцы ситуация в Донбассе заметно ухудшилась, рассказал в интервью «Ленте.ру» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. «Мы каждый день получаем информацию о стрельбе, причем запрещенными калибрами, об убийствах снайперами», — сказал он и подчеркнул, что украинские военные имеют право открывать ответный огонь. В ЛНР и ДНР, в свою очередь, настаивают, что режим тишины нарушает именно украинская сторона.