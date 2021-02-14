Зеленский отреагировал на гибель подорвавшихся в Донбассе военных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных, подорвавшихся в Донбассе на мине. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

«Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклад об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в [аэропорту Киева] Борисполе», — отреагировал он. Президент выразил сожаление, что власти пытаются беречь жизни солдат «на дипломатическом уровне путем сложных переговоров о перемирии», а вынуждены читать о том, что солдаты гибнут на своей же территории.

Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку немедленно отправиться на место происшествия в Донбасс, чтобы проконтролировать ход расследования инцидента.

Трое солдат ВСУ подорвались на взрывном устройстве во время перемещения по своим позициям утром 14 февраля. Они получили смертельные ранения. Как сообщило ранее командование оперативно-тактической группировки «Север», инцидент произошел в зоне ее ответственности в районе поселка Новолуганское.

В этом же районе проходит линия соприкосновения войск ВСУ и самопровозглашенных республик Донбасса. В последние месяцы там наблюдается обострение ситуации.