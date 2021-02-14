Трое украинских военных подорвались при перемещении по позициям в Донбассе

Трое украинских военных подорвались в Донбассе и погибли. Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины в Facebook.

Инцидент произошел в районе поселка Новолуганское в зоне ответственности группировки во время перемещения военных по позициям. Обстоятельства произошедшего, характер взрывного устройства пока не известны.

В районе Новолуганского проходит линия соприкосновения войск ВСУ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В последнее время между сторонами усилились и участились обстрелы. В частности, согласно странице командования Операции объединенных сил ВСУ в Донбассе в Facebook, последний раз о проблемах возле Новолуганского сообщалось 23 января.

Ранее 13 февраля в ЛНР сообщали о взрывах на позициях ВСУ в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Орехово и Новоалександровка. По информации Луганска, причиной стала работа саперов.

В последние месяцы ситуация в Донбассе заметно ухудшилась, рассказал в интервью «Ленте.ру» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. «Мы каждый день получаем информацию о стрельбе, причем запрещенными калибрами, об убийствах снайперами», — сказал он и подчеркнул, что украинские военные имеют право открывать ответный огонь. В ЛНР и ДНР, в свою очередь, настаивают, что режим тишины нарушает именно украинская сторона.