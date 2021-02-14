В ДНР ответили на обещание Путина не бросать Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ответил на обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, ДНР постоянно ощущает помощь и поддержку со стороны Москвы, в том числе гуманитарной помощью, выдачей российских паспортов и проведением вакцинации от коронавируса. Курс на сближение с Россией зафиксирован в идеологической доктрине «Русский Донбасс», которая «ляжет в основу принятия самых важных государственных решений».

«В свою очередь, мы всегда будем стоять на защите Большой Родины (в Донбассе считают регион исторической частью России — прим. «Ленты.ру»), до последнего отстаивая наши общие ценности», — подчеркнул политик.

Пушилин добавил, что ДНР рассчитывает усиливать взаимодействие с соседним государством посредством активного трансграничного сотрудничества, чтобы в будущем стать частью «Большой России».

О том, что Россия «Донбасс не бросит несмотря ни на что», Путин заявил на закрытой встрече с редакторами российских СМИ, позднее отрывок был опубликован на телеканале «Россия 24».