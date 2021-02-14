На Украине обвинили Россию в стремлении присоединить Донбасс

Россия не скрывает стремление присоединить Донбасс. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Обозревателю».

Он обвинил Москву в том, что она планирует создать в регионе русские национальные государственные образования. Более того, эти образования не ограничатся территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и будут захвачены также и подконтрольные Киеву части этих областей.

«На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы», — заявил политик.

О том, что ДНР и ЛНР якобы собираются превратиться в русские квазигосударственные образования, Кравчук уже заявлял в интервью «Ленте.ру». Об этом, по его словам, свидетельствует недавно принятая в ДНР идеологическая доктрина «Русский Донбасс». Кравчук выразил сомнение, что в Донбассе и в России хотят установления мира в регионе. «Если это так, то такая двойная игра не может привести к реальным шагам к миру», — подчеркнул он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва никогда не бросит Донбасс. Он назвал Россию «Большой Родиной», подчеркнул, что регион считает себя исторически частью соседнего государства и надеется, что когда-нибудь станет его частью.

Согласно официальной позиции Киева, закрепленной в «законе о реинтеграции Донбасса», Россия является страной-агрессором, начавшим боевые действия на юго-востоке Украины, а власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — ее марионеточными правительствами на оккупированных территориях. Москва настаивает на своей полной непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины.