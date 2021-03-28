Россия
 
Последние новости
Польская авиакомпания возобновит полеты между Петербургом и Варшавой
Британия продлит до августа запрет на зарубежные поездки
Россиянин Мазепин вылетел с трассы в дебютной гонке «Формулы-1»
Приготовившийся к аварийной посадке самолет из Москвы благополучно приземлился
Киркоров высказался о романе с Бузовой
Следующий из Москвы самолет приготовился к аварийной посадке в Краснодаре
Ученые предостерегли от употребления кофе во время беременности
В США пообещали наращивать санкции против «Северного потока-2»
США пообещали выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
Новости партнеров
Прослушать новость

Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Перейти в «Мою Ленту»

Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

Бытовой газ взорвался на третьем этаже дома №52 по улице Орловская. Пожар не возник. Из здания эвакуировали 19 человек, в том числе четверо детей.

Пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Из квартиры спасен один человек, его передали скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в подмосковных Химках. Были разрушены несколько балконов. ЧП случилось из-за того, что один из жильцов поставил чайник на плиту, открыл газ в конфорке, но забыл ее зажечь. Погибли мужчина и его сын, проживавшие в квартире этажом ниже.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Несколько домов пострадали при взрыве газа в Подмосковье
Власти назвали причину возгорания в жилом доме в Подмосковье
Число погибших в Подмосковье после взрыва в жилом доме увеличилось до четырех