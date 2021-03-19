Число погибших в Подмосковье после взрыва в жилом доме увеличилось до четырех

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках снова увеличилось. Четвертой жертвой стал мужчина, которого придавило бетонной плитой, сообщается в Telegram-канале «Московского комсомольца».

Ранее сообщалось о трех смертях. По данным издания, это отец с трехлетним ребенком и их 25-летняя соседка, которая скончалась в больнице. Еще несколько человек получили травмы и госпитализированы.

Взрыв в Химках на Зеленой улице произошел утром 19 марта. Было разрушено несколько балконов, выбиты окна и погнуты рамы на восьмом и девятом этажах, из окон шел дым. По предварительным данным, произошедшее связано с утечкой газа или неисправностью газового оборудования. Сам взрыв произошел на кухне в квартире, под которой жили погибшие мужчина с сыном. МК уточняет, что виновник взрыва поставил чайник на плиту и забыл зажечь газ, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек»).