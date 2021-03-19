После взрыва в жилом доме в Подмосковье возбудили уголовное дело

После взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковных Химках возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного управления следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли двое детей и мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек») УК РФ.

В СКР отметили, что под завалами все еще могут находиться люди.

О взрыве в подмосковных Химках на Зеленой улице стало известно ранее 19 марта. На кадрах с места происшествия видно, что из окон восьмого этажа идет дым, разрушено несколько балконов и окон на восьмом и девятом этажах — из них выбиты стекла, погнуты рамы.