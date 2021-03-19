Россия
 
Последние новости
Путин провел кадровую перестановку в российских силовых структурах
Мужчина сложил миллионы рублей в сумку и попался на границе в Сочи
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
ФСБ показала кадры задержания украинских радикалов в Геленджике
Грузия и НАТО провели военные учения в Черном море
Бывший премьер Украины опубликовал «американскую» карту Донбасса
Российский вирусолог описал будущее пандемии коронавируса
Еще одна коммуна в Италии объявила масштабную распродажу домов
Спутник США взорвался в космосе
Новости партнеров
Прослушать новость

В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв

Перейти в «Мою Ленту»

В подмосковных Химках произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, инцидент случился на восьмом этаже дома по улице Зеленой. Что именно взорвалось, пока неизвестно, на место направлены оперативные службы. Как уточняет ТАСС, после взрыва загорелись пять квартир.

Последствия взрыва попали на видео, ролик опубликовал телеканал «360» в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что из окон восьмого этажа идет дым, разрушено несколько балконов и окон на восьмом и девятом этажах — из них выбиты стекла, погнуты рамы. Информации о пострадавших пока нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Река Обь взорвалась и загорелась
Отец-одиночка шестерых детей погиб при взрыве на российском заводе
Три человека пострадали при взрыве в лаборатории российского вуза