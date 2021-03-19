В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв

В подмосковных Химках произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, инцидент случился на восьмом этаже дома по улице Зеленой. Что именно взорвалось, пока неизвестно, на место направлены оперативные службы. Как уточняет ТАСС, после взрыва загорелись пять квартир.

Последствия взрыва попали на видео, ролик опубликовал телеканал «360» в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что из окон восьмого этажа идет дым, разрушено несколько балконов и окон на восьмом и девятом этажах — из них выбиты стекла, погнуты рамы. Информации о пострадавших пока нет.