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Три человека пострадали при взрыве в лаборатории российского вуза

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Фото: pskgu.ru

Три человека пострадали в результате взрыва в лаборатории неорганической химии Псковского университета и были госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, ЧП произошло из-за колбы со смесью перманганата калия и соляной кислоты, которая в какой-то момент сдетонировала. Другие подробности не приводятся. Состояние пострадавших не уточняется.

1 марта в Подмосковье на Краснозаводском заводе погибла женщина из-за вспышки химических реагентов. Причиной инцидента стали нарушения технологического процесса и правил безопасности труда.

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