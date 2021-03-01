Россия
 
Последние новости
В России выявили 11 571 новый случай коронавируса
Россия и Сирия обвинили США в снабжении боевиков гумпомощью
В России за сутки умерли 333 человека с коронавирусом
Президент Армении призвал оппозицию и власти к солидарности
Внутри человека нашли тысячи неизвестных вирусов
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи и возмутили местных жителей
Москвич справил нужду в метро за полмиллиона рублей 
Сотрудница популярного бренда раскрыла судьбу возвращенной клиентами одежды
Россия потребовала у Испании выдачи доктора Блюма за хищение денег сноубордистки
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина погибла после вспышки химреагентов на российском заводе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Женщина погибла после вспышки химических реагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России, передает ТАСС .

Вспышка случилась в цеху химического завода из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда. Пожара и разрушений после ЧП не последовало.

Ранее на челябинском заводе пластиковых окон прогремел мощный взрыв, по меньшей мере один человек погиб. В момент взрыва в помещении газовой котельной предприятия находились шесть человек. Четверо успели выбежать, двое остались под завалами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве из-за взрывов газовых баллонов начался сильный пожар
Смертельный пожар на российском заводе потушили
Мощный взрыв прогремел на российском заводе