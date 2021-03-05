Отец-одиночка шестерых детей погиб при взрыве на российском заводе

На небольшом литейном производстве в Златоусте Челябинской области произошел взрыв газового оборудования, один человек погиб. Об этом РИА Новости рассказал советник мэра города Алексей Коновалов.

Авария случилась в цехе «Уральской сталелитейной компании» когда шла разгрузка баллонов с кислородом. «В результате получил смертельные травмы рабочий предприятия, его напарник с травмами доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

На странице местной администрации во «ВКонтакте» уточняется, что пострадали четыре человека, а погибший был отцом-одиночкой с шестью детьми. Четверо из них взрослые, еще двое в возрасте 13 и 16 лет. Челябинский губернатор Алексей Текслер распорядились оказать помощь его семье. По словам главы региона, власти позаботятся о детях. «Будем помогать, ребят не бросим», — сказал он.

На месте работают экстренные службы. Начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.