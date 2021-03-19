Ребенок погиб при взрыве в жилом доме в Подмосковье

Трехлетний ребенок погиб при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет», — заявил собеседник агентства. По его словам, ребенок ходил в сад, но остался дома из-за болезни.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться двое детей. Одного из них извлекли из-под завалов без сознания.

О взрыве в подмосковных Химках на Зеленой улице стало известно ранее 19 марта. На кадрах с места происшествия видно, что из окон восьмого этажа идет дым, разрушено несколько балконов и окон на восьмом и девятом этажах — из них выбиты стекла, погнуты рамы. Подмосковная прокуратура начала проверку.