Россия
 
Последние новости
В России выявили 9699 новых случаев коронавируса
В России умерли 443 пациента с коронавирусом
Один человек погиб после взрыва в жилом доме в Подмосковье
Главные богачи мира потеряли десятки миллиардов долларов за день
Названы претенденты на вакантный после ухода Нурмагомедова пояс чемпиона UFC
Мужчина сложил миллионы рублей в сумку и попался на границе в Сочи
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
ФСБ показала кадры задержания украинских радикалов в Геленджике
Бывший премьер Украины опубликовал «американскую» карту Донбасса
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом доме в Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал Baza

Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, под завалами находятся двое детей. Также пострадала одна женщина.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что под завалами могут находиться двое детей. Там уточнили, что после взрыва обрушились межкомнатные перегородки.

Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС Подмосковья сообщает о двух людях, без указания их возраста. В ведомстве подтвердили сообщение о взрыве и обрушении межкомнатных перегородок на Зеленой улице, 16.

О взрыве в жилом доме в подмосковных Химках стало известно ранее 19 марта. Причина произошедшего пока неизвестна. Предположительно, загорелись пять квартир. На кадрах с места событий видно, как из окон восьмого этажа, где произошел взрыв, валит дым. Из них, а также из соседних окон и балконов выбило стекла, частично повреждены рамы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв
Отец-одиночка шестерых детей погиб при взрыве на российском заводе
Три человека пострадали при взрыве в лаборатории российского вуза