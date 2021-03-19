Число погибших от взрыва в жилом доме в Подмосковье увеличилось до трех

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках увеличилось до трех. В больнице скончалась одна из пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло трое человек, еще четверо пострадали», — сказали в пресс-службе ведомства.

В администрации муниципалитета сообщили РИА Новости о семерых пострадавших. «По последним данным, всего семеро пострадавших, один ребенок уже спасен», — уточнил собеседник агентства.

На месте ЧП работают восемь бригад центра медицины катастроф, 13 бригад скорой помощи, задействована санавиация.

Ранее сообщалось о двух погибших, среди которых был трехлетний ребенок, который заболел и не пошел в детский сад.

Взрыв в здании произошел утром 19 марта. Дым шел из окон восьмого этажа, разрушено несколько балконов и окон на восьмом и девятом этажах. По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа или неисправности газового оборудования.