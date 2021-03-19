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Названа причина взрыва в жилом доме в Подмосковье

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Кадр: страница «Подслушано Химки ™» во ВКонтакте

Причиной взрыва в жилом доме в Подмосковье стал бытовой газ. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, рассматривается две версии: неисправность газового оборудования и утечка газа.

Ранее стало известно, что после взрыва погиб один человек. Также сообщалось, что под завалами находятся двое детей. По данным РИА Новости, одного ребенка удалось спасти.

Взрыв в жилом девятиэтажном доме в Химках произошел утром 19 марта. Сообщалось, что в результате произошел пожар. На кадрах с места происшествия видно, что из окон двух квартир на восьмом этаже, где случился взрыв, идет дым, из них выбиты стекла. Также пострадали соседние окна и балконы, в том числе на девятом этаже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в Химки заместителя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного управления МЧС Сергея Полетыкина, чтобы разобраться в причинах происшествия. Региональная прокуратура начала проверку.

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